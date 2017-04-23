В воскресенье участникам Дня полезных дел ”Сделаем!” начинают выдавать паспорта

Начиная с сегодняшнего дня все, кто зарегистрировался в качестве участника Дня полезных дел на сайте, получат официальный паспорт участника толоки — знак признательности за вклад в общее дело, дающий право воспользоваться персональными скидками партнеров мероприятия.

Утром 23 апреля на сайте ”Сделаем!” было зарегистрировано более 1600 толок и 15 000 участников. Регистрация продолжается, День полезных дел ”Сделаем!” состоится 6 мая по всей Эстонии. Все желающие зарегистрировать свою толоку или зарегистрироваться в качестве участника ожидаются на сайте www.teemeara.ee.

По словам руководителя Дня полезных дел ”Сделаем!”, члена правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра, наряду с регистрацией толок и их участников на этих выходных начинается и выдача паспортов для получения скидок. ”Толок в системе ”Сделаем!” уже так много, что каждый обязательно найдет себе там дело по душе исходя из своих желаний, навыков и местнонахождения”, — сообщил Тюйр. Он добавил, что зарегистрированные в системе ”Сделаем!” толоки отличаются по уровню сложности и видам работ, и подходящее полезное мероприятие обязательно найдут как опытные участники толок, так и новички.

Паспорт участника толоки, которым команда Дня полезных дел ”Сделаем!” желает отблагодарить всех активных жителей Эстонии — как организаторов толок, так и их участников, — способствует проведению толок благодаря вкладу партнеров. Уже третий год подряд все участники толок могут получить открывающий путь к скидкам партнеров паспорт, если зарегистрируются на сайте ”Сделаем!”. Инструкции о том, как получить паспорт и воспользоваться предложениями партнеров, находятся на сайте. Например, владельцы паспортов ”Сделаем!” могут ездить с 29 по 7 мая на всех поездах Elron и автобусных линиях Simple Express за полцены. Более подробная информация находится по адресу: http://www.teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika

Активно идет и выдача стартовых пакетов всем тем организаторам Дня полезных дел ”Сделаем!”, которые уже зарегистрировали свои мероприятия на сайте. Регистрация толок (они же — субботники) и участников продолжается!

День полезных дел ”Сделаем!” состоится 6 мая 2016 года, и все добрые люди, общины и организации приглашаются принять в нем участие. Можно как регистрировать свои толоки, так и регистрироваться на участие. Регистрация проходит по адресу www.teemeara.ee. Регистрация толок началась 15 марта и открыта до начала мая. В 2016 году в Эстонии было организовано 1986 толок, в которых приняли участие 44 372 человека, или 3,4% населения страны.

Организаторы Дня полезных дел: Фонд природы Эстонии, Движение деревень Эстонии ”Родной край”, а также сформированная ими сеть партнеров. Партнеры мероприятия: фонд Целевой капитал гражданского общества, Департамент спасения, Фабрика флагов, Tamrex, Vizeum, Оргкомитет XII молодежного праздника песни и танца, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum и др.

Стартовые пакеты помогли наполнить: Tamrex, фонд ”Целевой капитал гражданского общества”, Департамент спасения, Фабрика флагов, Госканцелярия, Maiasmokk, National Geographic Eesti, Ecoprint и Bauhof. Стартовые пакеты организаторам толок доставит Itella SmartPOST. Находящийся в стартовом пакете мачтовый вымпел с логотипом ЭР100 является подарком на сотый день рождения Эстонской Республики.