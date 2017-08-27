В воскресенье тартуские соцдемы обнародуют предвыборную программу и утвердят список кандидатов

Сегодня в центре ”AHHAA” тартуские социал-демократы проведут предвыборное собрание, на котором депутат Европарламента профессор Марью Лауристин и вице-мэр Тарту Ярно Лаур представят главные программные цели соцдемов в Тарту, значится в пресс-релизе.

Лидер тартуских социал-демократов Хельо Пикхоф верит, что подготовленная программа проявляет заботу о каждом жителе южной столицы. ”Важно, чтобы жители Тарту чувствовали себя членами одной общины: стоит ли человек лишь в начале своего жизненного пути или уже прошел половину. Для меня важно, чтобы город Тарту заботился о людях, и я буду стоять за это, если изберусь в горсобрание”.

По словам Пикхоф, детские пособия для социал-демократов всегда были краеугольным камнем многих коалиционных переговоров. В Тарту, по мнению Пикхоф, необходимо больше внимания обращать на детей, а также дать возможность участвовать им как минимум в одном кружке бесплатно.

Кроме того, на собрании будут утверждены кандидаты, которые будут участвовать в муниципальных выборах. Соцдемы идут на тартуские выборы с полными силами. В горсобрание будет баллотироваться Марью Лауристин, которая обещала в случае успеха покинуть Европарламент и посвятить себя местной политике.

Собрание тартуских соцдемов начнется в 12.00 в центре ”AHHAA”. В 14.00 Марью Лауристин и Ярно Лаур дадут пресс-конференцию.