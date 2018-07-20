20.07.2018, 11:33

В воскресенье столичные городские автобусы в направлении Пирита будут ходить по измененному маршруту


rus.delfi.ee
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Tallinna Linnatranspordi AS esitles uusi busse
Foto: Madis Veltman

В связи с проводимым в Пирита 22 июля XV мемориалом Лаури Ауса в этот день с 7 часов утра до 7 часов вечера меняется организация движения проходящих там автобусных линий.

Так, отменяется остановка Румму автобусов линий 1A, 8, 34A и 38 на улице Пирита при движении от центра города.

Остановка Пирита автобусов линий 1A ja 8 на этом направлении будет на улице Меривялья после перекрестка с улицей Клоостриметса — у здания бывшей Пиритаской районной управы, а линий 34A и 38 — на улице Клоостриметса после перекрестка с улицей Меривялья — рядом со зданием бывшей Пиритаской районной управы.

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