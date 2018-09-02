02.09.2018, 12:39

В воскресенье полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ляэнемаа


rus.delfi.ee
EST
Politsei mõõdab kiirust
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В воскресенье, 2 сентября, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ляэнеском уезде, передает rus.err.ee.

Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.

В начале августа ведомство проинформировало общественность о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.

С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.

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