В воскресенье полиция усилит наблюдение за дорожным движением в Ляэнемаа
В воскресенье, 2 сентября, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ляэнеском уезде, передает rus.err.ee.
В воскресенье, 2 сентября, полицейские патрули будут осуществлять усиленный контроль за соблюдением правил дорожного движения в Ляэнеском уезде, передает rus.err.ee.
Усиленное патрулирование будет осуществляться на шоссе Яэсмяэ — Хаапсалу — Рохукюла, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны.
В начале августа ведомство проинформировало общественность о планах увеличить количество патрулей на дорогах из-за большого числа пострадавших и погибших в ДТП в этом году.
С начала года в ДТП в Эстонии погибли свыше 50 человек — больше, чем за весь 2017 год.
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