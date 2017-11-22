В воскресенье открывается каток на улице Харью

В предстоящее воскресенье, 26 ноября, в 11 часов откроется каток в центре Таллинна — на улице Харью. В шоу открытия примут участие ледовый театр-ревю Mizzi и ученики школы катания Reval, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, за время существования катка (с 2006 года) его посетили более 300 тысяч человек.

По традиции, ежегодно на катке вводятся новинки. Нынче это прокат защитных шлемов, причем для учеников таллинских школ во время проводимых на катке уроков физкультуры, их использование будет бесплатным. .

Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10 до 20 часов.