В воскресенье на учениях Кайтселийта десятки человек отравились мясным рулетом. Им потребовалась медпомощь

В редакцию обратился читатель Вейко (имя изменено, настоящие имя и фамилия редакции известны — прим. авт.). Мужчина утверждает, что в воскресенье в Таллинне не менее 20 членов Кайтселийта отравились мясным рулетом. Пострадавших, по его словам, может быть больше, а также вне рядов организации.

По словам главы отдела связей с общественностью Главного штаба Кайтселийта майора Танеля Рютмана, такой инцидент действительно произошел.

”На выходных в Таллиннской дружине прошли два курса. У большей части участников — свыше 20 человек — начались боли в животе, тошнота и диарея. Некоторые из пострадавших обратились в больницу и позволили взять у себя пробы. Первоначальный ответ лабораторных анализов: это не вирус, а именно какое-то отравление”, — подчеркнул майор. Что это было за вещество, выяснится, по его словам, в ходе анализов в ближайшие дни.

”Еда была заказана у третьих лиц. Насколько мне известно, в больницу никого не положили”, — добавил Рютман.

Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент здоровья также подтвердили эту информацию.

По словам пресс-секретаря Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курвитс, они в курсе произошедшего. ”Ветеринарно-пищевой департамент в курсе произошедшего и вместе с Департаментом здоровья занимаемся выяснением обстоятельств”, — заверила она.

”Пострадавшие обратились в Северо-Эстонскую региональную больницу, в Инфекционную клинику, а также к семейным врачам”, — поведал источник.

В настоящий момент производитель и поставщик продукции уточняется.

Мы также обратились за комментариями в Северо-Эстонскую региональную больницу, в Инфекционную клинику и к предполагаемому доставщику. Мы опубликуем их, как только они поступят в редакцию.