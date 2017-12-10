В воскресенье на линию вышел экспресс-поезд Таллинн-Нарва

С 10 декабря Elron добавил экспресс-соединение и на линию Таллинн-Нарва. Новая, более скоростная линия значительно сократит время на преодоление расстояния между двумя городам, сокращая время в пути до 2 часов и 15 минут, значится в пресс-релизе.

Экспресс-поезд Таллинн-Нарва отправляется ежедневно из Таллинна с Балтийского вокзала в 11:22 и прибывает в Нарву в 13:37. Из Нарвы экспресс-поезд начинает движение в направлении Таллинна в 10:49 и прибывает на Балтийский вокзал в 13:03.

”Это наш долгожданный важный шаг с целью ускорения пассажирского железнодорожного сообщения в восточном направлении”,- сказал председатель правления АО Eesti Liinirongid Андрус Оссип. ”Новая линия это самая быстрая по сравнению со всеми другими видами транспорта возможность для поездок, обеспечивающая для поездок между Ида-Вирумаа и Таллинном новые, дополнительные и безопасные возможности. Надеемся, что и запланированное на последующие годы повышение скорости движения пассажирских поездов до 135 км/ч обеспечит в будущем возможность предлагать пассажирам из Ида-Вирумаа еще более короткое время в пути”,- добавил Оссип.

Остановки экспресс-поезда Таллинн-Нарва: Балтийский вокзал, Китсекюла, Юлемисте, Тапа, Раквере, Кивиыли, Йыхви, Нарва.

С 10 декабря начало действовать новое расписание движения поездов Elron, которое можно найти на домашней странице Elron, кроме того бесплатную информацию о поездах можно получить по круглосуточному бесплатному информационному телефону 616 0245.