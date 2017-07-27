В воскресенье и понедельник в Таллинне будут действовать ограничения дорожного движения

В воскресенье, 30 июля, и в понедельник, 31 июля, в связи с визитом вице-президента США Майка Пенса в Таллинне будут действовать временные ограничения дорожного движения. Полиция просит всех следить за временными дорожными знаками и запланировать для своих поездок больше времени, значится в пресс-релизе полиции.

Полиция перекроет движение во время проезда кортежа на период до 15 минут, но связанные с этим заторы на дорогах могут длиться дольше. В связи с визитом будет закрыта для движения часть улиц на Тоомпеа, в Кадриорге и в центре города в районе Торнимяэ, а также временно запрещена парковка. Вблизи мест, где будут проходить связанные с визитом встречи, будут введены временные ограничения и на движение пешеходов.

"Больших пробок во второй половине дня в воскресенье не ожидается, но в любом случае мы советуем запланировать для своих поездок больше времени утром и в обеденное время в понедельник. Если вы вам надо быть в центре Таллинна утром понедельника, то лучше это сделать до 8.30, так как в это время значительных ограничений дорожного движения не будет", – сказал руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.

Как сказал Яани, все люди смогут пройти и домой, и на работу, но в некоторых случаях автомобиль придется припарковать дальше обычного. "Цель полиции – сделать так, чтобы обычная жизнь горожан из-за ограничений дорожного движения была нарушена как можно меньше, но определенные неудобства в связи с мерами безопасности все же будут. Долговременные ограничения дорожного движения будут действовать только в непосредственной близости тех мест, где будут проходить встречи во время визита, на Тоомпеа, в Кадриорге и в центре вблизи ул. Торнимяэ", – сказал Кристиан Яани.

В воскресенье, 30 июля, полиция закроет движение во время проезда кортежа на период до 15 минут с 12 до 14 часов по маршруту от аэропорта до ул. Торнимяэ и в период с 17 до 19 часов по маршруту Торнимяэ – Тоомпеа – Торнимяэ.

В понедельник, 31 июля, полиция перекроет на период до 15 минут движение утром с 8.30 до 9.30 по маршруту Торнимяэ – Кадриорг, в период с 11 до 12 по маршруту Кадриорг – Юхкентали и около 13-14 часов по маршруту ул. Юхкентали – аэропорт.

Во время визита будут установлены временные ограничения на парковку на Тоомпеа, в Кадриорге и в центре города на Торнимяэ. Временные дорожные знаки начнут устанавливать вечером субботы, 29 июля.

Всем, кто планирует посещение Таллиннского аэропорта в воскресенье и в понедельник с 12 до 14 часов, полиция советует запланировать на дорогу в аэропорт больше времени и выехать в аэропорт заранее. Во время приземления и взлета самолета вице-президента США на короткое время будет закрыто движение на Тартуском шоссе начиная от границы города. Полиция советует водителям для въезда в город и выезда из города использовать в это время другие улицы. Во время приземления и взлета самолета будет временно ограничено движение пешеходов на территории между аэропортом и Тартуским шоссе.

На Тоомпеа с 22 часов вечера субботы, 29 июля, будут закрыты для движения Кирику платс и улицы Кирику, Тоом-Рюйтли и Рахукохту. В воскресенье с 15 до 19 часов для пешеходов будут закрыты Кирику платс и ул. Кирику, а также частично ул. Тоом-Рюйтли и Рахукохту и Кирику пыйк. Люди, проживающие и работающие в этом районе, смогут пройти на закрытую для движения территорию, но полиция советует иметь при себе удостоверяющий личность документ.

В Кадриорге с 19 часов воскресенья до 13 часов понедельника будет закрыта для движения ул. Вейценберги начиная от перекрестка с ул. Поска до ул. Мяэкалда. В этот период времени не будет прохода к Кадриоргскому дворцу и окружающая дворец часть парка будет закрыта.

В центре Таллинна с 9 часов утра воскресенья, 30 июля, до 9 часов понедельника, 31 июля, для движения закрыта часть Рявала пуйестеэ от ул. Лийвалайа до ул. Кивисилла. В квартирный дом по адресу Торнимяэ, 7, можно будет пойти в этот время через временный пропускной пункт, который будет находиться у торгового центра Stockmann. Подземная парковка Europark во время визита будет открыта, но въезд на парковку и выезд автомобилей будет возможен только со стороны улицы Кивисилла, а машины, заезжающие на парковку, будут проверяться. На ул. Маакри и Кивисилла во время визита парковка запрещена.