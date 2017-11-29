В воскресенье будет зажжена первая свеча адвента

В воскресенье, 3 декабря, в 14:00 в Таллинне на Ратушной площади будет зажжена первая свеча адвента.

Поскольку христианский праздник объявлен в Эстонии государственным, то зажигать свечу адвента будут мэр Таллинна Таави Аас и таллиннский пробст Яан Таммсалу, передает Раэпресс.

На церемонии выступят камерные хоры прихода Яновой церкви, Пеэтельского прихода, прихода Святодуховской церкви, Виймсиского прихода, Таллиннский камерный хор и концертный хор прихода Карловской церкви.

Рождественская елка была установлена на Ратушной площади уже 9 ноября. Нынче она привезена из Вяэна-Йыэсуу. Елке около полусотни лет.