В Вильянди пройдет военно-историческая реконструкция, посвященная рождению независимости Эстонии

14-15 октября в Вильянди Сааремааское военное общество, Вильяндиский музей и военно-исторический клуб Front Line проведут военно-историческое мероприятие "Рождение Эстонской независимости, год 1919".

Зрителей ждёт парад военных реконструкторов, который начнется 14 октября в 14.00, а также военно-историческая реконструкция боя за мызу Кярстна в 1919 году, запланированная на 15 октября, 13.00, по адресу Тазуя пуйэстеэ, 4, у мызы Вильянди.

В мероприятии принимают участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, Литвы, России и Белоруссии.

Также у зрителей будет возможность пообщаться с военными историками из разных стран, познакомиться с техникой, униформой и вооружением противоборствующих сторон.

Эстонская освободительная война проходила в период с 28 ноября 1918 года по 3 января 1920 года, когда вооружённые силы самопровозглашённой Эстонской Республики при участии Северного корпуса, а впоследствии Северо-Западной армии, противостояли Красной Армии.

Также к этому вооружённому конфликту относятся боевые действия на территории современной Латвии в июне—июле 1919 года, в которых эстонская армия, включавшая сформированную из латышей бригаду, противостояла подразделениям Прибалтийского ландесвера и отрядам Прибалтийского фрайкора.

Мероприятие бесплатное, обращают внимание организаторы.