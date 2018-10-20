20.10.2018, 10:36

В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают

 (4)
гуру маркетинга?
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST 10
В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают
Siris

В Вильянди на улице Таллинна на стене подстанции разместили рекламный плакат. На нем написано, мол, мы приземлились в Вильянди и изображено неизвестное существо.

”Это пришелец или какое-то иное существо — пусть каждый решает сам”, — описал увиденное фотограф Delfi в Вильянди Кенно Соо. Оказывается, это рекламное бюро Siris, которое отныне предлагает свои услуги в Вильянди.

Проблема в том, что в темноте этот плакат пугает детей. ”Бывало, что дети боялись там ходить мимо — настолько страшная картинка”, — описал наш сотрудник.

Реклама эта расположена на улице с самым плотным движением. По словам члена правления Siris Ристо Ванатоа, она создана именно для долгосрочных уличных кампаний. Цель рекламы”Мы приземлились в Вильянди” — привлечь внимание именно к этой конкретной рекламной площади и дать потенциальным клиентам знать, что мы предлагаем отныне услуги и в Вильянди.

Tallinn Hockey weekend
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