В Вильянди "приземлились" какие-то зеленые существа. Дети напуганы, взрослые недоумевают

”Это пришелец или какое-то иное существо — пусть каждый решает сам”, — описал увиденное фотограф Delfi в Вильянди Кенно Соо. Оказывается, это рекламное бюро Siris, которое отныне предлагает свои услуги в Вильянди.

Проблема в том, что в темноте этот плакат пугает детей. ”Бывало, что дети боялись там ходить мимо — настолько страшная картинка”, — описал наш сотрудник.

Реклама эта расположена на улице с самым плотным движением. По словам члена правления Siris Ристо Ванатоа, она создана именно для долгосрочных уличных кампаний. Цель рекламы”Мы приземлились в Вильянди” — привлечь внимание именно к этой конкретной рекламной площади и дать потенциальным клиентам знать, что мы предлагаем отныне услуги и в Вильянди.