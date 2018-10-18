18.10.2018, 21:20

В Вильнюсе была подписана программа сотрудничества в области культуры балтийских стран до 2022 года


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muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuringu tulemuste tutvustus
muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuringu tulemuste tutvustusFoto: Kert Saarma

Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам искусства Хиллар Сейн сегодня, 18 октября, подписал в Вильнюсе программу сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы в области культуры на предстоящие четыре года. Подписание прошло на встрече Балтийского комитета по культуре, где ежегодно устанавливаются цели для сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы в области культуры.

Программа предусматривает поддержку сотрудничества трех стран в области культуры во всех сферах, продвижение культурного обмена, обмен опытом между министерствами культуры. В сотрудничестве Эстонии, Латвии и Литвы знаковым шагом стал подписанный в Риге прошлым летом договор об учреждении Балтийского фонда культуры, который должен способствовать реализации проектов культурного сотрудничества международного масштаба.

"Выступая единым фронтом, мы сильнее, мы можем громче заявить о себе. Празднование единого юбилейного года Эстонии, Латвии и Литвы дало сильный импульс нашему сотрудничеству, благодаря этому мы совместно провели крупные международные проекты для презентации нашей культуры за границей. Планка поставлена высоко, мы все хотим, чтобы плодотворное сотрудничество активно продолжалось и после завершения юбилейного года наших стран", — заявил вице-канцлер Министерства культуры по вопросам искусства Хиллар Сейн.

На весенней Лондонской книжной ярмарке Эстония, Латвия и Литва были представлены в рамках единого фокусного региона, а в одном из наиболее престижных музеев Европы, парижском Орсе художественная выставка "Дикие души. Символизм в искусстве стран Балтии", которую посетили примерно четверть миллиона любителей искусства. Сейчас эту выставку можно посмотреть и в таллиннском Kumu. Также мы совместно выступим на Триестском кинофестивале.

Договор о сотрудничестве Эстонии, Латвии и Литвы в области культуры был заключен в 1994 году. На основании этого соглашения реализуются программы сотрудничества продолжительностью до четырех лет. Действующая в настоящий момент программа на 2015-2018 гг. была подписана в октябре 2014 года на встрече Балтийского комитета по культуре в Таллинне.

На фотографии заместитель министра культуры Литвы Гинтауте Жемайтите, вице-канцлер по вопросам искусства Хиллар Сейн и канцлер министерства культуры Латвии Даце Вильсоне.

Tallinn Hockey weekend
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