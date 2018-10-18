В Вильнюсе была подписана программа сотрудничества в области культуры балтийских стран до 2022 года

На весенней Лондонской книжной ярмарке Эстония, Латвия и Литва были представлены в рамках единого фокусного региона, а в одном из наиболее престижных музеев Европы, парижском Орсе художественная выставка "Дикие души. Символизм в искусстве стран Балтии", которую посетили примерно четверть миллиона любителей искусства. Сейчас эту выставку можно посмотреть и в таллиннском Kumu. Также мы совместно выступим на Триестском кинофестивале.

Договор о сотрудничестве Эстонии, Латвии и Литвы в области культуры был заключен в 1994 году. На основании этого соглашения реализуются программы сотрудничества продолжительностью до четырех лет. Действующая в настоящий момент программа на 2015-2018 гг. была подписана в октябре 2014 года на встрече Балтийского комитета по культуре в Таллинне.

На фотографии заместитель министра культуры Литвы Гинтауте Жемайтите, вице-канцлер по вопросам искусства Хиллар Сейн и канцлер министерства культуры Латвии Даце Вильсоне.