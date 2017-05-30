В управе Ласнамяэ рассказали как приспособить дом, подъезд или квартиру для людей с особыми потребностями

В понедельник, 29 мая в зале на первом этаже управы Ласнамяэ прошел традиционный инфочас для квартирных товариществ на тему адаптации жилья для людей с особыми потребностями. Мероприятие прошло на русском языке. Аналогичный инфочас на эстонском языке пройдет в управе Ласнамяэ в среду, 31 мая.

В понедельник, 29 мая на инфочасе для председателей квартирных товариществ выступила заведующая Информационного центра адаптации среды вспомогательных товаров Маре Наабер.

На мероприятии были рассмотрены главные проблемы, с которыми сталкиваются в многоквартирных домах и типовых квартирах люди с особыми потребностями. Основными препятствиями для полноценной жизни являются ступеньки, высокие пороги, трудно открываемые двери, узкий лифт, узкие дверные проемы, неприспособленный санузел и ванна.

По словам Маре Наабер с осени 2017 года стартует совестный проект Эстонской Республики и Европейского реабилитационного фонда, в рамках которого к 2023 году будут адаптированы условия жизни 2000 эстноземельцев с особыми потребностями по всей стране. На реализацию проекта предусмотрены 12 млн евро. Субсидии будут выделяться на установку пандусов, подъемников, установку механизированных входных дверей, адаптации квартир и прочее.

Для того, чтобы все нуждающиеся в подобной услуге горожане смогли вовремя подать ходатайства, нужно обратиться в социальный отдел управы по месту жительства. В дальнейшем о начале приема ходатайств их проинформирует социальный работник управы.

”Очень приятно, что государство обратило внимание на столь важную и острую проблему. К сожалению в управу Ласнамяэ с подобными вопросами обращаются довольно часто, но в связи с тем, что субсидии выделяемые городом ограничены, не всегда можно помочь этим людям. Зачастую они становятся в прямом смысле заложниками своей квартиры. Теперь ситуация должна существенно улучшиться. Обязательно проинформируем всех обратившихся к нам с подобной темой о начале проекта, который должен стартовать осенью этого года”,- отметила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.