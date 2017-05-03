В управе Ласнамяэ приступили к работе первые практиканты

В апреле этого года управа Ласнамяэ открыла для прохождения практики пять вакантных мест. В результате конкурса были выбраны пять студентов, трое из которых приступят к прохождению практики уже со следующей недели.

К прохождению практики приступят: Валентина Москалева — студентка Таллиннского технического университета, Диана-Кристина Тоос — студентка Таллиннского Университета и Анастасия Путинцева — студентка Таллиннской Экономической школы. Девушки пройдут практику в отделе культуры и молодежи, в отделе общественных связей и канцелярии.

”Очень важно дать молодежи шанс проявить себя. Управа Ласнамяэ готова помочь молодым реализовать себя, и дает возможность применить свои знания и умения на практике в самом большом районе города”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.