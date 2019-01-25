В управе Кристийне можно ознакомиться с эскиз-проектом реконструкции улицы Тулика

По словам старейшины района Яануса Рийбе, при разработке проекта учитывались как результаты дорожного исследования, так и предложения местных жителей

”В ходе работ по реконструкции улицы Тулика будут созданы более безопасные возможности для передвижения, будет улучшено освещение, а также приведут в порядок зелёные зоны, добавят пешеходные переходы, светофоры и островки безопасности. А также добавится и велосипедная дорожка, что предусматривает Таллиннская велосипедная стратегия”, — пояснил Рийбе.

Проект реконструкции улицы Тулика выставлен в зале на II этаже управы района Кристйине, по адресу Тулика 33b. Ознакомиться с проектом можно в часы приёма по понедельникам с 15:00 до 18:00 и по четвергам с 9:00 до 12:00.