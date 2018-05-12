12.05.2018, 20:10

В училищах сокращается количество уроков физкультуры и физруков

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В училищах сокращается количество уроков физкультуры и физруков
Kehalise kasvatuse tundFoto: Hendrik Osula

Журналист Анника Полдре пишет в ”Учительской газете”, что из-за малого количества уроков физкультуры училища не могут предложить физрукам полную нагрузку. Приток новых кадров в учебные учреждения из-за этого сокращается, а сами уроки физкультуры постепенно исчезают из расписаний. Такой вот замкнутый круг.

По словам главы Эстонского союза спортсменов из профучилищ Тийта Таммару, нынешнее положение дел с физкультурой плачевно, поскольку количество в стране училищ, в которых физруки работают на полную ставку, не более десяти.

”Многое зависит от директоров учебных заведений, — поясняет Таммару. — Там, где руководители изыскали возможность доплачивать физрукам за ведение кружков и тренировок, ситуация лучше”.

Здания училищ были отремонтированы и пристройки воздвигнуты при финансовой поддержке со стороны социального фонда Евросоюза, однако этот фонд не имеет права финансировать строительство спортивных сооружений. По этой причине в некоторых общежитиях имеются качалки, однако ни при одном училище сейчас нет приличного полноразмерного стадиона, как это было когда-то.

Гимнастические залы были приведены в порядок за счёт того, что училищам позволяют самим зарабатывать деньги.

По мнению Тийта Таммару, многое зависит от осознания руководителями профессиональных училищ важности спорта для студентов, однако ещё более важным является кадровый вопрос. В ходе проведённого союзом исследования выяснилось, что средний возраст физруков в училищах — 50 лет и старше. Есть и молодые учителя 20-30 лет, но физруков от 35 до 50 лет нет.

Когда в 2010 году начался процесс составления новых учебных планов, то Союз спортсменов из профучилищ вместе с учителями физкультуры тоже были привлечены к работе. Сначала физкультура была прописана в программе в виде отдельного модуля — физруки считали это очень правильным. Позднее учебная программа была изменена, уроки физкультуры оказались одной из составляющих модуля социальных дисциплин, что и привело в дальнейшем к их сокращению.

”Много говорится о том, что двигательная активность должна стать приоритетом, но конкретных шагов в этом направлении я не наблюдаю”, — констатирует Таммару.

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В общеобразовательных учебных заведениях престиж физкультуры стал повышаться в связи с переименованием её в учение о движении, но не в училищах, добавляет он. Училища остались в стороне от этой инициативы, несмотря на то, что в общей сложности в них приобретает профессию около 40 000 молодых людей.

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