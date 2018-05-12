В училищах сокращается количество уроков физкультуры и физруков

Журналист Анника Полдре пишет в ”Учительской газете”, что из-за малого количества уроков физкультуры училища не могут предложить физрукам полную нагрузку. Приток новых кадров в учебные учреждения из-за этого сокращается, а сами уроки физкультуры постепенно исчезают из расписаний. Такой вот замкнутый круг.

По словам главы Эстонского союза спортсменов из профучилищ Тийта Таммару, нынешнее положение дел с физкультурой плачевно, поскольку количество в стране училищ, в которых физруки работают на полную ставку, не более десяти.

”Многое зависит от директоров учебных заведений, — поясняет Таммару. — Там, где руководители изыскали возможность доплачивать физрукам за ведение кружков и тренировок, ситуация лучше”.

Здания училищ были отремонтированы и пристройки воздвигнуты при финансовой поддержке со стороны социального фонда Евросоюза, однако этот фонд не имеет права финансировать строительство спортивных сооружений. По этой причине в некоторых общежитиях имеются качалки, однако ни при одном училище сейчас нет приличного полноразмерного стадиона, как это было когда-то.

Гимнастические залы были приведены в порядок за счёт того, что училищам позволяют самим зарабатывать деньги.