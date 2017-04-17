В туннеле площади Вабадузе открывается выставка инсталляций из мусора

18 апреля в туннеле площади Вабадузе открывается передвижная выставка Месячника благоустройства, на которой экспонируются инсталляции из мусора "Art from Trash". Инсталляции созданы весной прошлого года художниками в сотрудничестве с горожанами в ходе толок "Чистый берег" в Таллинне, Хельсинки и Турку, сказано в пресс-релизе Таллиннского департамента окружающей среды.

На 20 плакатах изображены инсталляции, основой которых стал собранный на толоках мусор. Год назад толоки на берегу Балтийского моря состоялись одновременно в Таллинне, Хельсинки, Турку и Санкт-Петербурге. В Финляндии и Таллинне в них также участвовали художники, которые создавали инсталляции из собранного участниками акций мусора. После фотографирования эти артефакты были отправлены в мусорные контейнеры. Фотографии, сделанные в трех городах, стали основой для плакатов передвижной выставки "Искусство из мусора" ("Art from Nrash").

По словам вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу, идея выставки — обратить внимание людей на то, как много мусора мы оставляем на берегу моря. "Известно, что примерно 80% мусора, находящегося в открытом море, попадает туда с берега", — напоминает он. "Мы и наши партнеры проводим толоки не только для того, чтобы просто убрать приморскую территорию, но и напомнить людям об ответственности за сохранность Балтики", — говорит вице-мэр.

В Таллинне в создании инсталляций участвовали художники объединения "Vedelik" Марге Лааст и Свет-Эрик Стамберг. Фотограф — Ли Лестберг. Творческие коллективы были образованы и в Хельсинки и Турку. Плакаты изготовлены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды. Выставка снабжена пояснительным текстом на четырех языках — эстонском, русском, английском и финском.

Выставка открывается во вторник, 18 апреля, в 11 часов в туннеле площади Вабадузе и будет открыта до 14 мая, после чего отправится в Финляндию. С выставкой можно ознакомиться и на сайте Месячника благоустройства.