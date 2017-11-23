В торговом центре Ülemiste пройдет флешмоб с участием детей с особыми потребностями

С 22-26 ноября 2017 года в Эстонии проходит акция ”Совместная Неделя”, знакомящая с гражданским обществом. В рамках этой акции, уже второй год подряд, волонтеры из организации ”Молодежный клуб Актив” в сотрудничестве с особыми детьми и их родителями из организации ”Особый мир” проводит танцевальный флеш-моб.

Флеш-моб под названием ”Оглянись, мы рядом!” направлен на то, чтобы показать сотрудничество между молодежью и детьми с особыми потребностями.

”Мы как волонтерская и молодежная организация стараемся везде пропагандировать и демонстрировать такой метод работы с молодежью как волонтерство. Открытыми и публичными действиями, как флеш-моб, мы проявляем свою активную гражданскую позицию и делаем доброе дело", — говорит руководитель молодежной организации ”Актив” Дарья Дьяченко.

Во время Флеш-моба каждый волонтер будет танцевать с одним из детей с особыми потребностями, а после они вместе будут раздавать посетителям торгового центра информацию о том, как можно поддержать организацию ”Особый мир”, которая работает с особыми детьми и их родителями, а также организацию Abikoerte keskus, которая занимается обучением и выращиванием собак-поводырей для людей ограниченными возможностями.

"Делая добрые дела, мы протягиваем руку помощи нуждающимся, а это не сложно и может делать абсолютно каждый. Именно поэтому наш Флеш-моб называется ”Оглянись, мы рядом!", — отмечает Дьяченко.

В этом году флеш-моб пройдет в торговом центре Ülemiste в 12:00 около главного входа, напротив магазина H&M. Больше информации на странице мероприятия в Facebook.