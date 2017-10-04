В Тонди создается мемориал павшим офицерам

Объявлен тендер на разработку проектной документации мемориала павшим офицерам — выпускникам Тондиских военных училищ, который планируется создать в 2018 году, сообщает Раэпресс.

С мая 1920 и по июнь 1940 года в казарменном городке в Тонди действовали Высшее военное училище Эстонской Республики, Военно-техническое училище и Боевое училище. Их окончили практически все служившие в армии к перевороту 1940 года кадровые офицеры и офицеры резерва.

По данным исследований, до 1991 года в боях или в результате репрессий погибли свыше 2000 офицеров — выпускников этих училищ.

Мемориал между зданиями 53 и 55 по улице Тонди создается в рамках мероприятий, посвященных 100-летию Эстонской Республики.

Отсылочный номер тендера 191265, условия его — на сайте.