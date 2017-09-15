В теракте в Лондонском метро пострадал гражданин Эстонии

Министерство иностранных дел подтвердило, что в произошедшем в пятницу утром взрыве в метро в Лондоне пострадал один гражданин Эстонии.

Пресс-секретарь МИД Армо Васк добавил, что пока что пострадавший не обращался за помощью в посольство Эстонии.

Более подробная информация о пострадавшем отсутствует.

В метро Лондона утром 15 сентября произошел взрыв. Как сообщает газета Sun со ссылкой на соцсети, сдетонировал пакет в поезде, который двигался по линии Дистрикт к станции Парсонс-грин. Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица.