В теневом правительстве "Ээсти 200" появился пост министра культуры

”На сегодняшний день наше теневое правительство действует полтора месяца, что стало для нас хорошей возможностью рассказать общественности об изменениях, которые мы считаем крайне необходимыми. В наших рядах произошли изменения, поэтому и в теневом правительстве сделаны перестановки. Добавился пост министра культуры, поскольку эта сфера нуждается в особом внимании, также к нам присоединились специалисты в соответствующей сфере”, — сказала лидер ”Ээсти 200” и премьер-министр теневого правительства ”Ээсти 200” Кристина Каллас.

Прежний премьер-министр теневого правительства Прийт Аламяэ будет курировать сферу экономики, а Индрек Нууме — сферу финансов. Вместо Кристины Каллас за сферу интеграции будет отвечать Магарита Кялло. Также в теневом правительстве теперь учрежден пост министра культуры, который займет известный режиссер, продюсер и преподаватель Юло Пикков. Покидают теневое правительство Хендрик Агур, который больше не является членом ”Ээсти 200”, и Лийна Нормет, которая в качестве вице-председателя партии теперь отвечает за составление предвыборной программы.

Маргарита Кялло имеет большой опыт работы в крупных интеграционных проектах, в том числе и за рубежом. Высшее образование поучила по специальности ”международные отношения”, а также в сфере финансов. Она работала в общественном секторе в сфере интеграции и в частном секторе в сфере бухгалтерского учета.

Юло Пикков является создателем множества мультипликационных фильмов, получивших признание на международном уровне и продюсером. Также он преподавал в Эстонской художественной академии.