14.11.2018, 17:10

В теневом правительстве "Ээсти 200" появился пост министра культуры

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rus.delfi.ee
EST
Eesti200 kogunemine
Eesti200 kogunemineFoto: Ilmar Saabas

Премьер-министром теневого правительства ”Ээсти 200” стала Кристина Каллас, министром культуры — Юло Пикков и руководителем сферы интеграции — Маргарита Кялло, говорится в пресс-релизе.

”На сегодняшний день наше теневое правительство действует полтора месяца, что стало для нас хорошей возможностью рассказать общественности об изменениях, которые мы считаем крайне необходимыми. В наших рядах произошли изменения, поэтому и в теневом правительстве сделаны перестановки. Добавился пост министра культуры, поскольку эта сфера нуждается в особом внимании, также к нам присоединились специалисты в соответствующей сфере”, — сказала лидер ”Ээсти 200” и премьер-министр теневого правительства ”Ээсти 200” Кристина Каллас.

Прежний премьер-министр теневого правительства Прийт Аламяэ будет курировать сферу экономики, а Индрек Нууме — сферу финансов. Вместо Кристины Каллас за сферу интеграции будет отвечать Магарита Кялло. Также в теневом правительстве теперь учрежден пост министра культуры, который займет известный режиссер, продюсер и преподаватель Юло Пикков. Покидают теневое правительство Хендрик Агур, который больше не является членом ”Ээсти 200”, и Лийна Нормет, которая в качестве вице-председателя партии теперь отвечает за составление предвыборной программы.

Маргарита Кялло имеет большой опыт работы в крупных интеграционных проектах, в том числе и за рубежом. Высшее образование поучила по специальности ”международные отношения”, а также в сфере финансов. Она работала в общественном секторе в сфере интеграции и в частном секторе в сфере бухгалтерского учета.

Юло Пикков является создателем множества мультипликационных фильмов, получивших признание на международном уровне и продюсером. Также он преподавал в Эстонской художественной академии.

Теневое правительство ”Ээсти 200” начало свою деятельность 24 сентября 2918 года, его задача — представить альтернативу нынешнему правительству, а также ознакомить общественность с программой необходимых с точки зрения ”Ээсти 200” реформ, призванных решить ключевые проблемы будущего Эстонии.

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