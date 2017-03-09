В текущем году жителям Эстонии предстоит обменять около 350 000 документов, ожидаются длинные очереди

В этом году жителям Эстонии предстоит обменять около 350 000 документов, из-за большой нагрузки и неготовности э-системы ожидаются длинные очереди.

Тем, кому в этом году предстоит поменять документ, стоит это сделать заблаговременно, поскольку быстрой замены как раньше — за два или три дня — сейчас и в ближайшие годы не предвидится, пишет Eesti Päevaleht.

По словам заведующей миграционным бюро Департамента полиции и погранохраны (ДПП) Майге Лепп, сейчас документы выдаются в течение 30 дней, как и предусматривает закон. Если число ходатайств возрастет, то департамент не сможет гарантировать, что новые документы будут сделаны в течение 30 дней. Сколько же дней может занять эта процедура, пока никто не знает.

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Несколько лет ДПП призывал людей ходатайствовать о получении документов через электронную почту. В этом году это привело к неожиданной проблеме: количество поданных заявлений через э-почту возросло в три раза, однако электронная система, которая с марта должна была облегчить эту работу, еще не готова.

В 2017 году срок действия ID-карт истекает приблизительно у 200 000 граждан Эстонии, а также паспортов — у 150 000.