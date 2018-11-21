В течение последних трех лет с проблемами юридического характера сталкивалось 46 процентов жителей Эстонии

”Каждый пятый человек в течение последних трех лет по крайней мере один раз попадал в ситуацию связанную с правами потребителя, для решения которой требовалась юридическая помощь. Почти также часто возникают юридические вопросы, связанные с автомобилями, жильем и трудовыми отношениями, с данными проблемами соприкасался по крайней мере каждый шестой житель Эстонии”, прокомментировал результаты исследования эксперт по страхованию ERGO Майко Кальвет.

Статистика самого страхового общества показывает, что из всех страховых случаев расходов на юридическую помощь, самой типичной является ситуация, когда фирма при предъявлении клиентом претензий отказывается во время гарантийного срока отремонтировать или обменять купленный товар.

А в сфере трудового права распространены ситуации, когда работодатель незаконно прекращает трудовые отношения с работником без какого-либо предупреждения, отказывается от оплаты за переработанные часы, или споры с работодателем возникают после возвращения работника из отпуска по уходу за ребенком. В связи с автомобилями часто возникают ситуации, когда после совершения покупки у автомобиля обнаруживаются какие-либо скрытые недостатки или, когда автомастерская недобросовестно выполнила ремонт автомобиля.