В течение последних трех лет с проблемами юридического характера сталкивалось 46 процентов жителей Эстонии

Согласно исследованию, которое было проведено среди жителей Эстонии по заказу страхового общества ERGO, в течение последних трех лет с проблемами юридического характера сталкивалось 46% жителей Эстонии. Чаще всего проблемы возникали по вопросам, связанным с правами потребителя.
”Каждый пятый человек в течение последних трех лет по крайней мере один раз попадал в ситуацию связанную с правами потребителя, для решения которой требовалась юридическая помощь. Почти также часто возникают юридические вопросы, связанные с автомобилями, жильем и трудовыми отношениями, с данными проблемами соприкасался по крайней мере каждый шестой житель Эстонии”, прокомментировал результаты исследования эксперт по страхованию ERGO Майко Кальвет.
Статистика самого страхового общества показывает, что из всех страховых случаев расходов на юридическую помощь, самой типичной является ситуация, когда фирма при предъявлении клиентом претензий отказывается во время гарантийного срока отремонтировать или обменять купленный товар.
А в сфере трудового права распространены ситуации, когда работодатель незаконно прекращает трудовые отношения с работником без какого-либо предупреждения, отказывается от оплаты за переработанные часы, или споры с работодателем возникают после возвращения работника из отпуска по уходу за ребенком. В связи с автомобилями часто возникают ситуации, когда после совершения покупки у автомобиля обнаруживаются какие-либо скрытые недостатки или, когда автомастерская недобросовестно выполнила ремонт автомобиля.
”Исследование подтверждает то, что при разрешении таких ситуаций в более чем в половине случаев требовалась юридическая помощь, но только 22% опрошенных ею действительно воспользовались”, сказал Кальвет. Основная причина, почему в таких случаях не используют юридическую помощь, скрывается по словам респондентов в слишком дорогой стоимости этой помощи. ”Защищать свои права дорого, и многие люди не способны заплатить за юридическую помощь за счет своих накоплений или денег, взятых в кредит. Для этого придумана существенно приемлемая возможность, т.е. страховая защита, которая позволяет людям отстаивать свои права вплоть до суда”, пояснил Кальвет.
В этом году страховое общество ERGO предоставило своим клиентам рекомендации по юридически корректному поведению около 3000 раз, и в общей сложности в страховое общество было подано более трехсот уведомлений об ущербе, связанным с юридическими расходами.