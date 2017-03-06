В Тбилиси была подписана программа культурного сотрудничества между Эстонией и Грузией

6 марта в Грузии в Тбилиси была торжественно подписана программа культурного сотрудничества между Эстонией и Грузией на 2017-2020 годы. На церемонии, которая прошла в Министерстве культуры и охраны памятников Грузии, участвовали министр культуры Эстонии Индрек Саар и министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе.

Эстоно-грузинское соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования, науки, дел молодежи и спорта было подписано 12 октября 2004 года в Таллинне. Соглашение создало основу для первой программы сотрудничества между министерствами культуры двух стран на 2013-2016 годы, которая была подписана в Курессааре 26 июля 2013 года во время Сааремааских дней оперы, на которых Национальная опера Грузии стала главным гостем. Соглашение, которое было подписано сегодня, также будет действовать три года.

Читать еще

Министр культуры Индрек Саар заявил, между Грузией и Эстонией сформировались тесные культурные отношения, а сотрудничество за последние годы успешно развивалось.

"В области культуры Эстония имеет ценный опыт, которым наши эксперты с удовольствием поделятся со своими грузинскими коллегами. Например, в сфере охраны памятников старины для Грузии, несомненно, будет особенно интересен наш опыт в части охраны промышленного наследия. С большим интересом мы ожидаем выступления Национального балета Грузии на балетном фестивале в Йыхви", — сказал Саар.

"Мы видим несколько областей культуры, в которых мы можем еще больше усилить наше и без того тесное сотрудничество с Грузией", — добавил министр.

В ходе двухдневного визита в Грузию министр культуры Индрек Саар встретится со своими грузинскими коллегами, министром культуры и охраны памятников Михаилом Гиоргадзе и министром спорта и молодежи Тариелом Хечикашвили. Также запланированы встречи с представителями руководства Национального музея и Национальной оперы Грузии для обсуждения культурных отношений и развития сотрудничества в рамках предстоящего договора о культурном сотрудничестве. Министр культуры также осмотрит Тбилисский футбольный стадион, а на встрече со спортивными руководителями Грузии обменяется опытом на тему спортивных сооружений.

У Эстонии заключено около 50 соглашений и общих программ о сотрудничестве в области культуры с различными странами по всему миру. Соглашения и программы о сотрудничестве позволяют развивать и поддерживать сотрудничество с иностранными государствами и их культурными учреждениями, а также способствуют более широкой известности эстонской культуры в мире.