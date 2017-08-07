В тартуском скейт-парке детей завели в автобус для религиозной пропаганды

В Тарту детей младшего школьного возраста без разрешения родителей пригласили в автобус некоммерческого объединения "Lapsed Eestis" (Дети в Эстонии), где им рассказали о Библии и провели с ними молитву.

Об этом в понедельник рассказала "Актуальной камере" жительница Тарту Кюлли. По ее словам, в прошлый четверг 9-летний сын Кюлли отправился с друзьями в тартуский скейт-парк; в какой-то момент из припаркованного неподалеку автобуса с вывеской "Hea Sõnumi Buss" (Автобус благой вести), который принадлежит НКО "Дети в Эстонии", вышла женщина и назвала себя учителем, передает rus.err.ee.

Она пригласила детей внутрь автобуса, где познакомила их с христианской литературой и провела молитву, после чего отпустила ребят.

Кюлли не считает, что ее сын получил психологическую травму, однако, по мнению матери, представители религиозных организаций не должны вступать в контакт с детьми и тем более приглашать их к молитве без разрешения родителей.