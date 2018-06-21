В тартуской гимназии во время торжественного мероприятия у бабушки одного из выпускников остановилось сердце

Вчера во время выпускного в Гимназии Кристьяна Яака Петерсона в Тарту у бабушки одного из выпускников остановилось сердце.

По словам директора школы Мерике Касте, женщина не дышала и у нее не прощупывался пульс. ”На это сразу отреагировали два гостя и стали делать искусственное дыхание”, — сказала она. Искусственное дыхание женщине производили около десяти минут, вплоть до прибытия скорой помощи.

”Скорая приехала и продолжила и за четыре минуты до начала мероприятия женщину вернули к жизни”, - сказала Касте.

Как сообщает семья пострадавшей, на настоящий момент состояние женщины стабильное.