21.06.2018, 17:22

В тартуской гимназии во время торжественного мероприятия у бабушки одного из выпускников остановилось сердце

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rus.delfi.ee
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Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
Tartu Kristjan Jaak Petersoni GümnaasiumFoto: Google street view. Kuvatõmmis

Вчера во время выпускного в Гимназии Кристьяна Яака Петерсона в Тарту у бабушки одного из выпускников остановилось сердце.

По словам директора школы Мерике Касте, женщина не дышала и у нее не прощупывался пульс. ”На это сразу отреагировали два гостя и стали делать искусственное дыхание”, — сказала она. Искусственное дыхание женщине производили около десяти минут, вплоть до прибытия скорой помощи.

”Скорая приехала и продолжила и за четыре минуты до начала мероприятия женщину вернули к жизни”, - сказала Касте.

Как сообщает семья пострадавшей, на настоящий момент состояние женщины стабильное.

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