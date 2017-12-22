22.12.2017, 18:00

В Тартумаа учитель применил силу, чтобы обуздать непослушного ученика

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rus.delfi.ee
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kool
Pilt koolitunnist on illustratiivne.Foto: Rene Suurkaev

В мае этого года в основной школе в Тартумаа произошел инцидент, в ходе которого учитель-мужчина рассердился на ученика с проблемами поведения, выволок его из класса, прижал в коридоре к стене и сдавил шею.

Уголовного наказания учитель избежал, но теперь преподает в другой школе, пишет Õhtuleht.

Прокуратура посчитала, что степень вины учителя уменьшило то обстоятельство, что здоровью потерпевшего не был нанесен существенный вред и что подозреваемый раскаялся в содеянном.

Сам учитель свое поведение не оправдывает, но отмечает, что отчасти в инциденте виноваты близкие мальчика. ”Что это за семья, если ребенка способно обуздать только применение физической силы?”, — вопрошает мужчина.

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