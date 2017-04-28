В Тарту жильцы ”квартиры-утопленника” и чиновники не достигли консенсуса. Дело дойдет до суда?

Жители одной тартуской квартиры жалуются на соседей сверху: там — социальная квартира. Жильцы в ней постоянно меняются, периодически заливают ”нижних” водой, а город за это ответственности нести не собирается.

Малообеспеченные жители нашей страны вынуждены находить приют в ”не очень люксовых” домах: город выделяет квартиры и комнаты в ”так себе” местах, пишет Tartu Ekspress.

Одна из жертв потопа — художник, проживающий в деревянном доме в Тяхтвере, вспоминает, как в результате веселья его соседки Эвелин с потолка потекло. ”А когда теперь ходили смотреть, выяснилось, что у нее в раковину несколько валунов запихано; это и вызвало последний потоп. Быть может, даже и хорошо, что потолок обвалился, а то проблема осталась бы скрытой”, — сохраняет позитив наш собеседник.

”Главный специалист по жилым помещениям Яаника Хыйм отказалась даже на место прийти посмотреть. Сказала просто, мол, они на место не ходят, и если нам что-то не нравится — обращайтесь в суд”, — припомнил пострадавший жилец. По словам же Хыйм, жертва потопа предоставляет абсолютно ложные данные. ”Я лично поддерживаю контакт со всеми людьми, у кого проблемы, и с обслуживающим дом”, — подчеркнула она. ”Все вопросы, которые можно было решить в текущем порядке и оперативно — решены”, — добавила она.

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