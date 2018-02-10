В Тарту соберется Совет уполномоченных социал-демократов

Сегодня в Тарту состоится заседание Совета уполномоченных Социал-демократической партии. Политики намерены обсудить план действий на текущий год и утвердить бюджет партии, сообщается в пресс-релизе партии.

По словам генерального секретаря партии Кальви Кыва, для соцдемов настало время ставить перед собой новые задачи, ведь программа, с которой они шли на выборы в 2015 году, уже практически полностью выполнена.

”Детские пособия выросли в три раза, повысились зарплаты учителей и работников сферы культуры, сектор здравоохранения наконец-то получил дополнительное финансирование — это лишь некоторые пункты из списка наших достижений, — перечислил Кальви Кыва. — Теперь наряду со выполнением своих повседневных обязанностей мы должны разработать сильную предвыборную платформу, которая будет соответствовать вызовам современного мира, а также подготовить концепцию кампании”.

Совет уполномоченных сегодня утвердит бюджет партии и план действий на этот год, а также выберет председателей комиссий Совета.