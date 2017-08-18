В Тарту проходит встреча организаций национальных меньшинств

Встречу откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, значится в пресс-релизе Фонда интеграции.

Встречу откроет президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд

В пятницу, 18 августа в 11:30 в Эстонском Национальном Музее пройдет встреча эстонских зонтичных организаций и соответствующих организаций национальных меньшинств. Цель встречи состоит в налаживании культурных связей и совместном обсуждении на тему, как всем вместе внести еще более весомый вклад в развитие Эстонского государства.

На встрече будут представлены русская, белорусская, украинская, армянская, азербайджанская, польская, татарская, ингерманландская, мордовская, башкирская, кабардинская, эстонская и другие национальности. В общей сложности ожидается участие 110 представителей 40 организаций.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, встреча эстонских зонтичных организаций и зонтичных организаций национальных меньшинств такого масштаба является в Эстонии беспрецедентной.

”Интерес в отношении проведения встречи такого рода возникал неоднократно, поэтому мы и решили осуществить этот проект совместно с Министерством культуры и Фольклорным советом Эстонии. Почему каждая зонтичная организация должна держаться сама по себе, когда встречи с представителями других культур могли бы стать чрезвычайно благодатной почвой для новых идей и начинаний”, — сказала Пиргоп.

В программе:

11:30 Приветственная кофейная пауза

11:45 Приветствие президента Эстонской Республики

12:15 Фольклорист Яника Орас: приветственная песня

12:30 Продолжение летней встречи

14:15 Обед

15:00 Народный музыкант Калле Вассила (каннель) и руководитель Танцевального агентства Эстонии Яане Миллер

15:15 Выступления и обсуждения в рабочих группах:

- Как обеспечить участие подрастающего поколения в организации?

- Как сделать более интенсивным сотрудничество между зонтичными организациями?

- В чем состоит вклад зонтичной организации в развитие Эстонского государства?

17:45 Итоги дня

18:00 Свободная беседа за шведским столом