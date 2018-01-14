14.01.2018, 21:35

В Тарту почтили память погибших за свободу Эстонии

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rus.delfi.ee
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Eesti lippFoto: Andres Putting

В Тарту возложили венки к монументу Освободительной войны, чтобы отметить победу эстонских войск на полях Тяхтвере в 1919 году и годовщину освобождения города.

Под Тяхтвере 99 лет назад произошла решающая битва между силами Красной армии и эстонскими войсками, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Победа эстонских частей имела военное и политическое значение для всей страны. Сегодня здесь почтили память жертв коммунизма и вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за свободу Эстонской республики.

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