В Тарту будут вручены ежегодные награды музеев Эстонии

Сегодня, 27 января, в Тарту, в Эстонском национальном музее будет проходить ежегодная конференция музеев Эстонии, а также будут названы лучшие музеи прошедшего года или лауреаты "Ежегодной награды музеев Эстонии". На конференции свои проекты представят номинанты на получение ежегодных музейных наград, из которых на вечернем гала-награждении будут выбраны победители в десяти категориях.

Ежегодное награждение музеев Эстонии выражает признание заслуг музейных специалистов, подчеркивает значимость и привлекает внимание к различным граням музейной работы.

По словам советника Министерства культуры по вопросам музеев Мирьям Ряэбис, у нас предостаточно причин для того, чтобы гордиться своими музеями, а сегодняшний праздник — лишь один из способов продемонстрировать это. "Мир вокруг нас меняется быстро, и поиск равновесия между консерватизмом и привлекательностью — вот важная задача для музеев. Наши учреждения по хранению памятников культуры хорошо справляются с этим. Они играют все более важную роль в образовательной жизни, и в целом участвуют в обсуждении важных тем в жизни общества", — сказала Ряэбис.

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Награды выдаются в десяти категориях: хранитель фондов, консервационные работы, защитник памятников старины в музее, лучший в развитии музейного образования, награда за научную деятельность: публикация, награда за научную деятельность: мероприятия, временная экспозиция, постоянная экспозиция, лучший в развитии музейного дела и лучшая работа по музейному маркетингу. Всего на конкурс ежегодных музейных наград было выставлено 83 проекта, из которых тематические комиссии действующего при Министерстве культуры Совета по музеям выбрали 29 номинантов из 15 музеев. Традиционно самой жесткой оказалась конкуренция в категории выставок, и публикаций.

Победитель каждой категории получит денежный приз в размере 1300 евро, на которые он сможет принять участие в конференции"The Best in Heritage" в Дубровнике, в ежегодной конференции Европейского музейного форума или в учебной поездке в музей, который получит звание музея года в Европе. Все победители получат миниатюрные фигурки "Музейной крысы" (скульптор Тийу Кирсипуу). Переходящими призами — большими ”Музейными крысами” — являются награды в номинациях ”Лучшая выставка года” и ”Лучшая постоянная экспозиция года”. Также центром развития туризма EAS будет выдан сертификат "Самый дружественный к посетителям музей". Мероприятие поддерживает фонд "Эстонский культурный капитал".

Ежегодная конференция музеев пройдет сегодня, 27 января, в Эстонском национальном музее, прямой репортаж с конференции будет вести Postimees. Лауреаты ежегодных наград будут выяснены на гала-награждении, которое начнется в 19:00.