20.02.2017, 19:14

В Тапа Силы обороны Эстонии вместе с союзниками готовятся к параду

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rus.delfi.ee
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Vabariigi aastapäeva paraad. EV98
Vabariigi aastapäeva paraad. EV98Foto: Karli Saul

В Тапа проходят репетиции парада по случаю 99-й годовщины независимости Эстонской Республики. Первая пехотная бригада упражняется вместе с союзниками, передает rus.err.ee.

Впервые все подразделения бригады будут передвигаться на параде только на технике, передает "Актуальная камера".

В пятницу, 24 февраля, на площади Вабадузе в Таллинне можно будет увидеть бронетранспортеры, боевые машины и танки "Абрамс". Парад Сил обороны начнется ровно в полдень.

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