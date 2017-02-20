В Тапа Силы обороны Эстонии вместе с союзниками готовятся к параду

В Тапа проходят репетиции парада по случаю 99-й годовщины независимости Эстонской Республики. Первая пехотная бригада упражняется вместе с союзниками, передает rus.err.ee.

Впервые все подразделения бригады будут передвигаться на параде только на технике, передает "Актуальная камера".

В пятницу, 24 февраля, на площади Вабадузе в Таллинне можно будет увидеть бронетранспортеры, боевые машины и танки "Абрамс". Парад Сил обороны начнется ровно в полдень.