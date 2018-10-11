В Таллинскую городскую кассу за девять месяцев поступили 507,7 миллиона евро

Налоговые поступления составили 334,7 миллиона евро (75,1% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 310,8 миллиона евро (76,3%) и местные налоги — 9,7 миллиона евро (79,1%). Земельный налог составил 14, 2 миллиона евро (53,8%), сообщает Раэпресс.

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 60,9 миллиона евро (76,1% годового объема), прочие доходы составили 1 586 000 евро (85,2%). От государства и из иностранных источников поступило 103,2 миллиона евро (71,7% запланированного на год). Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 7,2 миллиона евро (61,6% от запланированного на год).

Выплаты за девять месяцев произведены на сумму 503,6 миллиона евро (65,6% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 427,2 миллиона евро (71,5% ), выплаты на инвестирование — на сумму 54,5 миллиона евро (38,8%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 11,9 миллиона евро.

Остаток свободных средств городской казны на конец сентября составил 62,5 миллиона евро.