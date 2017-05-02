В Таллинском народном университете пройдут Дни открытых дверей

С 9 по 15 мая в Таллинском народном университете (бульвар Эстония,5а и улица Вене, 6) пройдут традиционные Дни открытых дверей.

Двери будут открыты по рабочим дням с 12 до 19 часов и в субботу — с 11 до 15 часов.

Выставки там дадут посетителям представление о сделанном за завершающийся учебный год . На бульваре Эстония можно будет посмотреть живописные работы, фотографии, образчики каллиграфии и пр., в доме на улице Вене — работы участников клуба прикладного искусства.

В конце учебного года пройдут еще курсы реставрации , интенсив-курсы английского, итальянского и русского языков и рисования. 7