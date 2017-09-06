В Таллинское горсобрание баллотируется 1451 человек: из каких они партий и союзов?

Списки кандидатов в депутаты Таллинского городского собрания на выборах, которые состоятся 15 октября, представили городской избирательной комиссии семь партий и шесть избирательных союзов, восемь кандидатов представляют на выборах самих себя, сообщает Раэпресс.

В общей сложности в состав горсобрания баллотируется 1451 кандидат, что чуть меньше числа баллотировавшихся на предыдущих выборах — 1571. Зато списков, вместо нынешних тринадцати, было тогда только девять — пять от партий и четыре от избирательных союзов, кандидатов-одиночек набрался тогда десяток.

Наибольшее число кандидатов представила Центристская партия — 508. В прошлый раз от нее баллотировались 454 кандидата. Самый короткий список — у Объединенной левой партии (которая в прошлых выборах не участвовала) — 37. Радикально сократилось число кандидатов от Партии реформ — нынче их 103 против 398 на прошлых выборах. IRL выдвинула 170 кандидатов (в 2013 году — 230), социал-демократы — 125 кандидатов (188), Консервативная народная партия — 117 (86) и Зеленые — 98.

Среди избирательных союзов наиболее длинный список у "Избирательного союза Сависаара и "Делового Таллинна" — 117 кандидатов, "Свободный гражданин Таллинна" представил 84, "НАШ Таллинн — 31, "Движение за выживание Эстонии" — 20, "Город-метро" — 15 и "Международные и местные голоса во имя цветущего будущего Таллинна" — 8 кандидатов.

Как подчеркнул председатель городской избирательной комиссии Тоомас Сепп, цифры эти — предварительные, поскольку могут измениться в ходе проверки данных кандидатов. В прошлый раз отпали, например, 20 кандидатов.

Сводная таблица представленных к выборам в Таллинское городское собрание 2017 года кандидатов:

1. Партия реформ Эстонии 103

2. Партия IRL 170

3. Социал-демократическая партия 125

4. Зеленые Эстонии 98

5. "Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн" 117

6. Избирательный союз " Свободный гражданин Таллинна" 84

7. Избирательный союз "Движение за выживание Эстонии" 20

8. Избирательный союз "Международные и местные голоса во имя цветущего будущего Таллинна" 8

9. Избирательный союз "НАШ Таллинн" 31

10. Избирательный союз "Город-метро" 15

11. Центристская партия Эстонии 508

12. Консервативная народная партия Эстонии 117

13. Объединенная левая партия Эстонии 37

14. Одиночные кандидаты 8

Итого: 1451

Названы кандидаты в состав участковых избирательных комиссий

Как сообщает Раэпресс, во время выборов в Таллинское городское собрание участвовать в работе участковых избирательных комиссий выразили желание 206 представителей партий, избирательных союзов и молодежных стражей.

Наибольшее число кандидатов в состав избирательных комиссий представила Центристская партия — 64. IRL предложила 37, Партия реформ — 36, Социал-демократическая партия — 31 и Консервативная народная партия — 22 кандидата.

В работе участковых комиссий выразили желание участвовать и 11 стражей выборов, 4 представителя "Свободного гражданина Таллинна" и один — избирательного союза "НАШ Таллинн".

На парламентских выборах 2015 года в работе участковых комиссий участвовали 286 представителей партий, из которых 90 — от центристов и 85 — от IRL.

Стражи выборов — это активные школьники, пояснил председатель городской избирательной комиссии Тоомас Сепп. Им как несовершеннолетним необходимо получить разрешение родителей, а также они должны владеть эстонским языком и быть готовы работать с полной отдачей как в день выборов, так и во время предварительного голосования.