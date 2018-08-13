В Таллиннскую городскую кассу за семь месяцев поступило 406,8 миллиона евро
За 7 месяцев 2018 года в городскую кассу поступило 406,8 миллиона евро, что составляет 62,7% от запланированного на год без учета финансирования.
За 7 месяцев 2018 года в городскую кассу поступило 406,8 миллиона евро, что составляет 62,7% от запланированного на год без учета финансирования.
Налоговые поступления составили 263,4 миллиона евро (60,2% годового объема), в том числе отчисления от подоходного налога с физического лица — 241,6 миллиона евро (60,4%) и местные налоги — 7,7 миллиона евро (65,8%). Земельный налог составил 14,1 миллиона евро (54,8%).
Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в городскую казну 48,8 миллиона евро (64,1% годового объема), прочие доходы составили 1 264,6 тысяч евро (70,7%). От государства и из иностранных источников поступило 86,6 миллиона евро (70,1% запланированного на год. Инвестиционная деятельность принесла Таллинну 6,8 миллиона евро (67,1% от запланированного на год).
Выплаты за семь месяцев произведены на сумму 391,9 миллиона евро (54,5% годовой суммы), в том числе на административную деятельность — 335,7 миллиона евро (59,3% ), выплаты на инвестирование — на сумму 37,9 миллиона евро (28,5%) и выплаты по финансированию в виде основных взносов по кредитам и капитальной ренте — 8,2 миллиона евро.
Остаток свободных средств городской казны на конец июля составил 73,2 миллиона евро.
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