В Таллиннском зоопарке умерла тигрица Пийга

Таллиннский зоопарк сообщил, что скончалась самка амурского тигра Спейга, которую чаще называли Пийга.

20-летнее животное 7 марта усыпил ветеринар, передает rus.err.ee. Такое решение пришлось принять, потому что в последние недели у старой тигрицы наблюдались проблемы со здоровьем, она больше не могла подняться, реакции были заторможены, а болеутоляющие средства давали лишь временное облегчение.

Срок жизни проживающих в зоопарке тигров составляет 20-25 лет. В Таллиннском зоопарке остался один амурский тигр — Боцман, родившийся в 2011 году.