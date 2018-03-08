08.03.2018, 07:30

В Таллиннском зоопарке умерла тигрица Пийга

 (55)
rus.delfi.ee
EST
В Таллиннском зоопарке умерла тигрица Пийга
Foto: Arno Mikkor

Таллиннский зоопарк сообщил, что скончалась самка амурского тигра Спейга, которую чаще называли Пийга.

20-летнее животное 7 марта усыпил ветеринар, передает rus.err.ee. Такое решение пришлось принять, потому что в последние недели у старой тигрицы наблюдались проблемы со здоровьем, она больше не могла подняться, реакции были заторможены, а болеутоляющие средства давали лишь временное облегчение.

Срок жизни проживающих в зоопарке тигров составляет 20-25 лет. В Таллиннском зоопарке остался один амурский тигр — Боцман, родившийся в 2011 году.

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