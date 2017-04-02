В таллиннском ЗАГСе пройдет "Ночь сердец"

"Ночь сердец" пройдет в Таллинском департаменте ЗАГС 7 апреля с 17.00 до 23 00 часов, сообщает Раэпресс.

"В центре нашего внимания, — рассказывает заведующая департаментом Карин Каськ, — нынче будут браки, заключаемые с гражданами других государств. 12% браков заключаются с иностранцами, и число таких браков растет из года в год, У разных государств разные законы и обычаи, которые хорошо бы знать, чтобы не столкнуться совсем не вовремя с неожиданными неприятностями и не оказаться умным задним числом. За последние четыре года мы имели дело с женихами и невестами из 88 различных государств. Женихов среди них было, конечно, большинство. На первых местах идут Россия и Украина, но фигурируют и весьма экзотические страны — такие, как Нигерия, Филиппины, Иран, Ирак, Пакистан, Мексика, Сербия, Индия, Колумбия, Перу, Гватемала и другие".

Во время нашей ”Ночи сердец” мы предложим информацию, связанную со всеми действиями в области актов гражданского состояния. Кроме того, в ”Ночи сердец” примут участие многие фирмы, предлагающие самые разные услуги и товары для проведения брачных церемоний и свадебных торжеств. Каждый, думается, найдет там что-нибудь по душе, будь то знания или что-то радующее глаз. Наше нынешнее мероприятие делает то обстоятельство, что в его рамках вступят в брак две пары молодоженов. Свадьбу им помогут сыграть многие фирмы, участвующие в ”Ночи сердец”. Рынок подержанных вещей ”Ночи сердец”, который мы нынче проводим, даст возможность приобрести за доступную цену необходимую для свадьбы вещь,к тому, может быть, со счастливой предысторией", — сказала Каськ.