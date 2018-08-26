26.08.2018, 17:12

В таллиннском ЗАГСе начинается ремонт

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Foto: Eero Vabamaegi

В связи с ремонтом здания Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния по адресу Пярнуское шоссе, 67, с 19 сентября будут заключаться по адресу Роозикрантси, 12, а торжественная регистрация бракосочетаний будет проходить по этому адресу с 28 сентября.

Руководитель департамента Карин Каск отметила, что ремонтные работы в соответствии с договором должны завершиться к 1 апреля 2019 года.

Внимание! В связи с переездом, приема не будет 17 и 18 сентября. Регистрации рождений и смерти будут проходить в волостных управах, жителей города будут обслуживать также уездные чиновники департамента.

Tallinn Hockey weekend
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