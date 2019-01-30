В Таллиннском университете состоится ХХ Международная конференция молодых филологов

Их доклады будут посвящены культуре, истории литературы славянских стран, сравнительному литературоведению, поэтике и лингвистике. Почетными гостями конференции в этом году станут старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького Дмитрий Дмитриевич Николаев и руководитель Института русского языка имени Е. В. Виноградова, старший научный сотрудник Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Бориса Леонидовича Иомдина.

Открытие конференции состоится 14 февраля в 10:15 в аудитории М-225 (Уус-садама, 5; второй этаж). Приглашаются все интересующиеся литературой и славянскими языками!

Конференция организована академическим направлением русских и восточно-европейских исследований Института гуманитарных наук Таллиннского университета при поддержке исследовательского фонда Таллиннского университета, Докторской школы искусств и наук о культуре, Европейского фонда регионального развития, фонда IUT и студенческого представительства ТЛУ.