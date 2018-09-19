В Таллиннском университете пройдет научный семинар «Культура русской диаспоры»(2)
Международный научный семинар, посвященный теме эмиграции, пройдет с 3 по 5 октября 2018 года в Институте Гуманитарных наук Таллиннского университета.
Международный научный семинар, посвященный теме эмиграции, пройдет с 3 по 5 октября 2018 года в Институте Гуманитарных наук Таллиннского университета.
В течение трех дней свои доклады представят известные филологи, историки и культурологи из Германии, США, Великобритании, Италии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и России. С открытой лекцией выступит немецкий историк, специалист по истории Восточной и Центральной Европы — Карл Шлегель.
Семинар продолжает серию мероприятий, направленных на подробное изучение проблем культуры русской эмиграции. Впервые он прошел в Таллиннском университете в 1992 году.
Открытие состоится 3 октября в 10:00 в аудитории M-218 Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29).
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития.
Программа и подробная информация: https://diasporaculture201.wixsite.com/diasporaculture2018 и https://www.facebook.com/tallinnuniversityseminar/.
Koolitusassistent või koolitusspetsialist
PREISMANN KOOLITUS OÜ
Tähtaeg: 23.09.2018
Personalijuht
EHITUSE ABC (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 30.09.2018
Sõidukite varuosade tootejuht
INTER CARS EESTI OÜ
Tähtaeg: 02.10.2018
Onboard sales coordinator esonia
DFDS A/S EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 30.09.2018
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