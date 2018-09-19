19.09.2018, 15:44

В Таллиннском университете пройдет научный семинар «Культура русской диаспоры»

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rus.delfi.ee
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Avatud uste päev Tallinna Ülikoolis
Avatud uste päev Tallinna ÜlikoolisFoto: Vallo Kruuser

Международный научный семинар, посвященный теме эмиграции, пройдет с 3 по 5 октября 2018 года в Институте Гуманитарных наук Таллиннского университета.

В течение трех дней свои доклады представят известные филологи, историки и культурологи из Германии, США, Великобритании, Италии, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины и России. С открытой лекцией выступит немецкий историк, специалист по истории Восточной и Центральной Европы — Карл Шлегель.

Семинар продолжает серию мероприятий, направленных на подробное изучение проблем культуры русской эмиграции. Впервые он прошел в Таллиннском университете в 1992 году.

Открытие состоится 3 октября в 10:00 в аудитории M-218 Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29).

Мероприятие проводится при финансовой поддержке Европейского фонда регионального развития.

Программа и подробная информация: https://diasporaculture201.wixsite.com/diasporaculture2018 и https://www.facebook.com/tallinnuniversityseminar/.

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