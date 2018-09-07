В таллиннском районе Кристийне на улице Энергия ведутся ремонтные работы

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе встретился в среду с местными жителями, в ходе инфочаса рассказал о плане ремонтно-восстановительных работ и ознакомился с началом работ.

”В ходе ремонтно-восстановительных работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие улицы и дорожная разметка, заменены разрушившиеся бордюры и приведены в порядок колодцы, расположенные на фронте работ. Для снижения скорости дорожного движения перед домами по адресу ул. Энергия, 8а и ул. Энергия, 13 будут установлены лежачие полицейские”, — пояснил Рийбе.

Управа района Кристийне просит участников дорожного движения следить за временной организацией дорожного движения и за установленными средствами организации дорожного движения, а также приносит извинения за возникающие временные неудобства.