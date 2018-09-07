07.09.2018, 15:14

В таллиннском районе Кристийне на улице Энергия ведутся ремонтные работы


rus.delfi.ee
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В таллиннском районе Кристийне на улице Энергия ведутся ремонтные работы
kristiine linnaosavalitsus

В районе Кристийне на улице Энергия идут ремонтные работы. 28 августа по заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства предприятие Infraroad начало на улице Энергия ремонтно-восстановительные работы, в ходе которых также будет проведена декоративная стрижка деревьев. На сегодняшний день аммортизированное дорожное покрытие уже снято.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе встретился в среду с местными жителями, в ходе инфочаса рассказал о плане ремонтно-восстановительных работ и ознакомился с началом работ.

”В ходе ремонтно-восстановительных работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие улицы и дорожная разметка, заменены разрушившиеся бордюры и приведены в порядок колодцы, расположенные на фронте работ. Для снижения скорости дорожного движения перед домами по адресу ул. Энергия, 8а и ул. Энергия, 13 будут установлены лежачие полицейские”, — пояснил Рийбе.

Управа района Кристийне просит участников дорожного движения следить за временной организацией дорожного движения и за установленными средствами организации дорожного движения, а также приносит извинения за возникающие временные неудобства.

Tallinn Hockey weekend
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