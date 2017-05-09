В Таллиннском народном университете стартуют дни открытых дверей

С сегодняшнего дня и до 15 мая в Таллиннском народном университете (Эстония пуйестеэ, 5а и Вене, 6) проходят традиционные дни открытых дверей.

Двери открыты по рабочим дням с 12 до 19 часов и в субботу с 11 до 15 часов, сообщает Раэпресс.

Выставки дадут посетителям представление о сделанном за завершающийся учебный год. В здании на Эстония пуйестеэ можно посмотреть живописные работы, фотографии, образчики каллиграфии и прочее, в доме на улице Вене — работы участников клуба прикладного искусства.

В конце учебного года пройдут еще курсы реставрации, интенсивные курсы английского, итальянского и русского языков и рисования.